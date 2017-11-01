Кладбище домашних роботов открылось в Москве

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Москва, 1 ноября. Кладбище домашних роботов открылось 31 октября в Москве на территории «Физтехпарка», сообщили сотрудники пресс-службы Московского технологического института.

«Теперь резиденты и гости «Физтехпарка» могут приносить на кладбище роботов электронных питомцев, отслуживших свой век — телефоны, домашние пылесосы, электронные игрушки и другие гаджеты», — констатировали представители института.

Они обратили внимание, что вышедшая из строя или устаревшая техника, которую москвичи принесут на кладбище, будет переработана. Специалисты отметили, что устройства смогут получить «вторую жизнь» и продолжат приносить пользу людям.

«31 октября в московском «Физтехпарке» прошло открытие первого в мире кладбища домашних роботов, — подтвердили в пресс-службе парка. — Объект открыл знаменитый робот Алантим».

Ранее сообщалось, что в Канаде планируются создать «город будущего» – поселение, где будут в полной мере реализованы технологии беспилотного общественного транспорта и роботов-курьеров.