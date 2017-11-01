Власти Москвы потратят почти 200 млн рублей на разгон облаков на ноябрьские праздники

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Москва, 1 ноября. Столичные власти выделили 196 млн рублей на разгон облаков 4 и 7 ноября. Как стало известно, город будут защищать от дождя до десяти самолетов Ан‐26, Як‐42 и Ан‐12.

Так, для борьбы с дождем и тучами будут распылять гранулированную углекислоту, порошкообразный реагент и жидкий азот, говорится на официальном сайте госзакупок.

Отметим, что 4 ноября в нашей стране празднуют День народного единства, в Москве будут проходить различные праздничные мероприятия. 7 ноября на Красной площади пройдет шествие в честь исторического парада 1941 года.

Напомним, в российской столице с 1 ноября открывается сезон катков с искусственным льдом.