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Власти Москвы потратят почти 200 млн рублей на разгон облаков на ноябрьские праздники
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    Власти Москвы потратят почти 200 млн рублей на разгон облаков на ноябрьские праздники

    17:29  1 Ноября 2017
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    Власти Москвы потратят почти 200 млн рублей на разгон облаков на ноябрьские праздники

    Москва, 1 ноября. Столичные власти выделили 196 млн рублей на разгон облаков 4 и 7 ноября. Как стало известно, город будут защищать от дождя до десяти самолетов Ан‐26, Як‐42 и Ан‐12.

    Так, для борьбы с дождем и тучами будут распылять гранулированную углекислоту, порошкообразный реагент и жидкий азот, говорится на официальном сайте госзакупок.

    Отметим, что 4 ноября в нашей стране празднуют День народного единства, в Москве будут проходить различные праздничные мероприятия. 7 ноября на Красной площади пройдет шествие в честь исторического парада 1941 года.

    Напомним, в российской столице с 1 ноября открывается сезон катков с искусственным льдом.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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