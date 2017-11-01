Стали известны подробности зверского убийства молодой советницы главы Электростали

В Избранное

Москва, 1 ноября. Тело советника главы Электростали Дарьи Т. нашли в минувший вторник с многочисленными ножевыми ранениями в собственной квартире. Об этом сегодня сообщает ГУ МВД по Московской области.

В настоящее время по факту убийства проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Как рассказали приятели убитой женщины, у нее в квартире работал строитель-мигрант, который делал ремонт, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Убил Дашу гастарбайтер-наркоман. За серьги и колечко. Третий день ломка — не хватало на дозу. Девять ножевых ранений», — полагает приятель погибшей Сергей Рубин.

Напомним, ранее стало известно, что в прошедший вторник в одном из частных домов, расположенных в Ногинске, было найдено тело 29-летней женщины с ножевыми ранениями.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, личность которого сейчас устанавливается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».