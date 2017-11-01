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Стали известны подробности зверского убийства молодой советницы главы Электростали
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    Стали известны подробности зверского убийства молодой советницы главы Электростали

    16:12  1 Ноября 2017
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    Стали известны подробности зверского убийства молодой советницы главы Электростали

    Москва, 1 ноября. Тело советника главы Электростали Дарьи Т. нашли в минувший вторник с многочисленными ножевыми ранениями в собственной квартире. Об этом сегодня сообщает ГУ МВД по Московской области. 

    В настоящее время по факту убийства проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

    Как рассказали приятели убитой женщины, у нее в квартире работал строитель-мигрант, который делал ремонт, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «Убил Дашу гастарбайтер-наркоман. За серьги и колечко. Третий день ломка — не хватало на дозу. Девять ножевых ранений», — полагает приятель погибшей Сергей Рубин. 

    Стали известны подробности зверского убийства молодой советницы главы Электростали

    Напомним, ранее стало известно, что в прошедший вторник в одном из частных домов, расположенных в Ногинске, было найдено тело 29-летней женщины с ножевыми ранениями.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого, личность которого сейчас устанавливается.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

    Автор: Дана Балан
    #убийство #подмосковье #электросталь #следствие
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