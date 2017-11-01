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Два электрика получили ожоги 90% тела на заводе в Подмосковье
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    Два электрика получили ожоги 90% тела на заводе в Подмосковье

    15:45  1 Ноября 2017
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    Два электрика получили ожоги 90% тела на заводе в Подмосковье

    Москва, 1 ноября. В Подмосковье на заводе «Электросталь» пострадали два электрика, которые получили ожоги 90% тела при работах на высоковольтной подстанции, сообщили в пресс-службе регионального ГСУСК. 

    Правоохранительные органы Московской области установили, что 31 октября в одном из цехов металлургического завода получили ожоги два электрика. Мужчины производили работы на высоковольтной подстанции. Пострадавшие были срочно госпитализированы, медики диагностировали термические ожоги  90% тела.

    Известно, что мужчина 1961 года рождения скончался в больнице, второй электрик 1972 года рождения находится в тяжелом состоянии. Следователи проводят проверку инцидента, устанавливая обстоятельства произошедшего. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #подмосковье
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