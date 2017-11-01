В Москве с 1 ноября стартует сезон катков с искусственным льдом

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Москва, 1 ноября. В российской столице с 1 ноября открывается сезон катков с искусственным льдом, сообщил глава московского департамента ЖКХ и благоустройства Гасан Гасангаджиев.

Площадки со льдом естественного происхождения будут запущены в Москве по погодным условиям. А с 1 ноября москвичи и гости российской столицы могут покататься на коньках на катках с искусственным льдом.

«Да, 1 ноября состоится начало сезона», — сообщил глава московского департамента ЖКХ и благоустройства Гасан Гасангаджиев, его слова приводит ТАСС.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в прошлом году в столице работал 191 ледовый каток. В 2017 году количество площадок для катания ориентировочно останется прежним. Самым популярным среди москвичей остается по-прежнему каток в Парке Горького.