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Жительница Смоленска задержана за серию краж на 1,5 млн рублей в Подмосковье
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    Жительница Смоленска задержана за серию краж на 1,5 млн рублей в Подмосковье

    15:08  1 Ноября 2017
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    Жительница Смоленска задержана за серию краж на 1,5 млн рублей в Подмосковье

    Москва, 1 ноября. Жительницу Смоленска, которую подозревают в кражах на общую сумму около полутора миллионов рублей, задержали в Красногорске. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального отделения МВД России. 

    Согласно информации ведомства, 49-летняя женщина в течение нескольких месяцев работала в коттедже в деревне Поздняково Московской области  и регулярно воровала ремни, ценные вещи и сумки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Общий ущерб составил примерно 1,5 млн рублей. 

    Жительница Смоленска задержана за серию краж на 1,5 млн рублей в Подмосковье

    Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу после совершения очередной кражи. 

    Полицейские изъяли похищенные вещи. 

    В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей.

    Автор: Дана Балан
    #кража #подмосковье #полиция
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