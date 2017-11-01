Жительница Смоленска задержана за серию краж на 1,5 млн рублей в Подмосковье
Москва, 1 ноября. Жительницу Смоленска, которую подозревают в кражах на общую сумму около полутора миллионов рублей, задержали в Красногорске. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального отделения МВД России.
Согласно информации ведомства, 49-летняя женщина в течение нескольких месяцев работала в коттедже в деревне Поздняково Московской области и регулярно воровала ремни, ценные вещи и сумки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Общий ущерб составил примерно 1,5 млн рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу после совершения очередной кражи.
Полицейские изъяли похищенные вещи.
В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей.