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Стали известны подробности трагедии в московском колледже, где найдены тела преподавателя и студента
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    Стали известны подробности трагедии в московском колледже, где найдены тела преподавателя и студента

    15:05  1 Ноября 2017  /обновлено: 15:33  01 Ноября 2017
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    Тела преподавателя и студента с ножевыми ранениями найдены в московском колледже

    Москва, 1 ноября. В московском колледже найдены мертвыми студент и преподаватель, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В гвардейском корпусе «Западного комплекса непрерывного образования» в Москве произошла трагедия, в результате которой погибли преподаватель Сергей Д. и студент третьего курса Андрей Е. 

    По словам очевидцев, учащийся зарезал 44-летнего педагога ОБЖ. Причина, по которой он напал на него, в настоящее время неизвестна. На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК РФ по Москве.

    На месте убийства преподавателя найдено и тело напавшего студента. У обоих мужчин следователи выявили множественные колото-резаные ранения в области шеи.

    Тела преподавателя и студента с ножевыми ранениями найдены в московском колледже

    Предполагается, что трагедия произошла во время перемены на глазах однокурсников.

    «Они пришли в столовую все бледные, на что обратили внимание ответственные по питанию. Стали расспрашивать и выяснили про ЧП. В 12.38 вызвали скорую, в 12.40 — полицию», — сообщили источники ФАН.

    На данный момент со студентами работают сотрудники СК РФ. Возбуждено уголовное дело.


     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #убийство #ск рф #преподаватель #студент #колледж
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