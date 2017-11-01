Стали известны подробности трагедии в московском колледже, где найдены тела преподавателя и студента

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Москва, 1 ноября. В московском колледже найдены мертвыми студент и преподаватель, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В гвардейском корпусе «Западного комплекса непрерывного образования» в Москве произошла трагедия, в результате которой погибли преподаватель Сергей Д. и студент третьего курса Андрей Е.

По словам очевидцев, учащийся зарезал 44-летнего педагога ОБЖ. Причина, по которой он напал на него, в настоящее время неизвестна. На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК РФ по Москве.

На месте убийства преподавателя найдено и тело напавшего студента. У обоих мужчин следователи выявили множественные колото-резаные ранения в области шеи.

Предполагается, что трагедия произошла во время перемены на глазах однокурсников.

«Они пришли в столовую все бледные, на что обратили внимание ответственные по питанию. Стали расспрашивать и выяснили про ЧП. В 12.38 вызвали скорую, в 12.40 — полицию», — сообщили источники ФАН.

На данный момент со студентами работают сотрудники СК РФ. Возбуждено уголовное дело.



