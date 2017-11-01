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Трех полицейских задержали за взятку от наркоторговцев в Москве
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    Трех полицейских задержали за взятку от наркоторговцев в Москве

    14:33  1 Ноября 2017
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    Трех полицейских задержали за взятку от наркоторговцев в Москве

    Москва, 1 ноября. Трех московских полицейских задержали за вымогательства взятки от предполагаемых наркодилеров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

    По версии следствия, полицейские задержали двух человек по подозрению в распространении наркотиков и потребовали от них взятку, обещав не вести их в отдел полиции по району Ясенево. Получив необходимую сумму, правоохранители отпустили мужчин.

    В данный момент подозреваемые сотрудники полиции задержаны. Они будут уволены из правоохранительных органов. Кроме того, их привлекут к ответственности.

    Автор: Алексей Громов
    #полиция #наркотики
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