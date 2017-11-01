Трех полицейских задержали за взятку от наркоторговцев в Москве

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Москва, 1 ноября. Трех московских полицейских задержали за вымогательства взятки от предполагаемых наркодилеров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По версии следствия, полицейские задержали двух человек по подозрению в распространении наркотиков и потребовали от них взятку, обещав не вести их в отдел полиции по району Ясенево. Получив необходимую сумму, правоохранители отпустили мужчин.

В данный момент подозреваемые сотрудники полиции задержаны. Они будут уволены из правоохранительных органов. Кроме того, их привлекут к ответственности.