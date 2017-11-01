В Подмосковье жестоко убили 29-летнюю советницу главы Электростали

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Москва, 1 ноября. В частном доме в подмосковном Ногинске убили советника главы города Электросталь Дарью Туркину. По данным ГСУСК по региону, подозреваемый в преступлении уже задержан.

Согласно приведенной информации, 31 октября в одном из частных домов в Ногинске было найдено тело 29-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители задержали подозреваемого, личность которого в настоящее время устанавливается.

Сообщение о гибели Туркиной было опубликовано на официальном сайте администрации Электростали.

«Администрация городского округа Электросталь скорбит о тяжелой утрате и выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким Дарьи Туркиной», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ХМАО проигравший в карты мужчина зарубил топором четырех собутыльников.