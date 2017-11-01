Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп раскритиковал розыгрыш американских виз после теракта в Нью-Йорке
Происшествия
В Подмосковье жестоко убили 29-летнюю советницу главы Электростали
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Подмосковье жестоко убили 29-летнюю советницу главы Электростали

    14:08  1 Ноября 2017
    161

    В Подмосковье жестоко убили 29-летнюю советницу главы Электростали

    Москва, 1 ноября. В частном доме в подмосковном Ногинске убили советника главы города Электросталь Дарью Туркину. По данным ГСУСК по региону, подозреваемый в преступлении уже задержан.

    Согласно приведенной информации, 31 октября в одном из частных домов в Ногинске было найдено тело 29-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители задержали подозреваемого, личность которого в настоящее время устанавливается.

    Сообщение о гибели Туркиной было опубликовано на официальном сайте администрации Электростали. 

    «Администрация городского округа Электросталь скорбит о тяжелой утрате и выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким Дарьи Туркиной», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ХМАО проигравший в карты мужчина зарубил топором четырех собутыльников.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #подмосковье #ногинск #электросталь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        325
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1975
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6121
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        866