Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 2 ноября

В Избранное

Москва, 1 ноября. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области в четверг, 2 ноября, в связи с усилением ветра. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Согласно данным синоптиков, порывы ветра в четверг в московском регионе могут достигать 15 метров в секунду.

Кроме этого, в столице и области ожидается гололедица, а местами осадки в виде снега, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также ожидается, что в ночь на четверг будут заморозки.

Напомним, в среду, 1 ноября, министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Петербурга о гололедице.