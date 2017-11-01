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Происшествия
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 2 ноября
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    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 2 ноября

    13:52  1 Ноября 2017
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    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 2 ноября

    Москва, 1 ноября. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области в четверг, 2 ноября, в связи с усилением ветра. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

    Согласно данным синоптиков, порывы ветра в четверг в московском регионе могут достигать 15 метров в секунду.

    Кроме этого, в столице и области ожидается гололедица, а местами осадки в виде снега, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 2 ноября

    Также ожидается, что в ночь на четверг будут заморозки. 

    Напомним, в среду, 1 ноября, министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Петербурга о гололедице.

    Автор: Дана Балан
    #погода #москва #синоптики #гидрометцентр
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