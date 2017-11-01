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Мавзолей Ленина закроют для посетителей в день столетия Октябрьской революции
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    Мавзолей Ленина закроют для посетителей в день столетия Октябрьской революции

    13:25  1 Ноября 2017
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    Мавзолей Ленина закроют для посетителей в день столетия Октябрьской революции

    Москва, 1 ноября. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посещения 7 ноября, в день столетия Октябрьской революции.

    В этот день на Красной площади в 10.00 состоится торжественный марш. В нем примут участие порядка пяти тысяч военнослужащих и учащихся военных академий.

    Отметим также, что доступ к мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют и 5 ноября. В этот день на Красной площади будет вестись подготовка к проведению марша, сообщает «Вечерняя Москва»

    Напомним, обычно мавзолей Ленина работает по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10.00 до 13.00 по московскому времени.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #красная площадь #мавзолей
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