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Общество
Свободолюбивая овечка поселилась во дворе многоэтажки в Подмосковье
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    Свободолюбивая овечка поселилась во дворе многоэтажки в Подмосковье

    13:17  1 Ноября 2017
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    Свободолюбивая овечка поселилась во дворе многоэтажки в Подмосковье

    Москва, 1 ноября. Жители подмосковного жилого комплекса «Лукино-Варино» в Щелково обратили внимание на одинокую овцу, которая проводит время у подъезда одного из многоквартирных жилых домов на Заречной улице. Животное облюбовало крыльцо одного из домов и ведет себя как бесхозная собака.

    «Овца отбилась от стада, теперь обитает у нас под подъездом», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова местных жителей.

    Как оказалось, местных жителей - возможно, живущий в соседней Ивантеевке - держит целое стадо овец и баранов - именно ему и принадлежит овца, которая не потерялась, а сознательно предпочитает исследовать Щелково в одиночку.

    Автор: Валентин Меликов
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