Свободолюбивая овечка поселилась во дворе многоэтажки в Подмосковье

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Москва, 1 ноября. Жители подмосковного жилого комплекса «Лукино-Варино» в Щелково обратили внимание на одинокую овцу, которая проводит время у подъезда одного из многоквартирных жилых домов на Заречной улице. Животное облюбовало крыльцо одного из домов и ведет себя как бесхозная собака.

«Овца отбилась от стада, теперь обитает у нас под подъездом», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова местных жителей.

Как оказалось, местных жителей - возможно, живущий в соседней Ивантеевке - держит целое стадо овец и баранов - именно ему и принадлежит овца, которая не потерялась, а сознательно предпочитает исследовать Щелково в одиночку.