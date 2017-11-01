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Россия
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Общество
Почти 190 турникетов заменили в московском метрополитене в октябре
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    Почти 190 турникетов заменили в московском метрополитене в октябре

    11:23  1 Ноября 2017
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    Почти 190 турникетов заменили в московском метрополитене в октябре

    Москва, 1 ноября. В столичном метрополитене в прошлом месяце установили 189 современных турникетов с высокими прозрачными створками. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного мэра. 

    Отмечается, что турникеты заменили на 18 станциях, в том числе на станциях метро «Краснопресненская», «Александровский сад», «Ленинский проспект», «Спортивная» и других.

    В пресс-службе отметили, что турникеты работают бесшумно и надежно, а также позволяют москвичам и гостям города не задерживаться при входе на станцию и выходе в город.

    Почти 190 турникетов заменили в московском метрополитене в октябре

    Помимо этого, через них удобно проходить женщинам с колясками, пишет «Вечерняя Москва»

    Также новые турникеты выполнены из прочных материалов, поэтому не царапаются и могут служить долго время.

    В общей сложности с начала 2017 года появилось около 2,6 тыс. турникетов. Сообщается, что работа по их замене продолжится до конца текущего года.

    Автор: Дана Балан
    #москва #метро #станции #турникеты
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