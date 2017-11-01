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Общество
Голые девушки устроили акцию в поддержку Харви Вайнштейна в Москве
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    Голые девушки устроили акцию в поддержку Харви Вайнштейна в Москве

    10:16  1 Ноября 2017
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    Голые девушки устроили акцию в поддержку Харви Вайнштейна в Москве

    Москва, 1 ноября. Голые активистки устроили акцию в поддержку скандального продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в домогательствах.

    «Мы любим тебя, Харви», — написано на плакатах, которые активистки держали в руках.

    Акция прошла недалеко от посольства США в Москве, сообщает РЕН ТВ.

    Отметим, что скандал вокруг известного голливудского продюсера начался в октябре. О домогательствах Харви Вайнштейна сообщили такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

    Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн пожизненно исключен из Гильдии продюсеров США. Члены ассоциации единогласно поддержали это предложение.

    Автор: Дима Оленин
    #акция #вайнштейн
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