Голые девушки устроили акцию в поддержку Харви Вайнштейна в Москве

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Москва, 1 ноября. Голые активистки устроили акцию в поддержку скандального продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в домогательствах.

«Мы любим тебя, Харви», — написано на плакатах, которые активистки держали в руках.

Акция прошла недалеко от посольства США в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Отметим, что скандал вокруг известного голливудского продюсера начался в октябре. О домогательствах Харви Вайнштейна сообщили такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн пожизненно исключен из Гильдии продюсеров США. Члены ассоциации единогласно поддержали это предложение.