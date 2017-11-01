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Почти 23 млн рублей похищены из ячейки банка в центре Москвы
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    Почти 23 млн рублей похищены из ячейки банка в центре Москвы

    9:56  1 Ноября 2017
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    Почти 23 млн рублей похищены из ячейки банка в центре Москвы

    Москва, 1 ноября. Из банковской ячейки в центре столицы украдены около 23 млн рублей.

    Как рассказали РИАМО в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, кража произошла на Тверской улице в доме №8, строение 2. Сообщение о происшествии поступило 31 октября.

    Прибывшие на место сотрудники полиции допросили представителя арендатора банковской ячейки, которая рассказала, что из указанной ячейки пропали денежные средства на сумму около 22,6 млн рублей.

    По данному факту проводится проверка.

    Автор: Юлия Кошкина
    #ограбление #банк
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