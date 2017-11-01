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Бетономешалка перевернулась в тоннеле ТТК в Москве
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    Бетономешалка перевернулась в тоннеле ТТК в Москве

    9:40  1 Ноября 2017
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    Бетономешалка перевернулась в тоннеле ТТК в Москве

    Москва, 1 ноября. В Кутузовском тоннеле перевернулась бетономешалка, сообщает пресс-служба дорожного движения российской столицы. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

    Инцидент произошел в 06.30 по мск. Бетономиксер Scania перевернулся в тоннеле на съезде с Кутузовского проспекта на Ленинский проспект ТТК. Разлива бетона не наблюдается, говорится в сообщении.

    Сейчас на месте работает инженерная техника МЧС, проводятся аварийно-спасательные работы, передает РИАМО.

    Съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК полностью закрыт для автомобилистов. В связи с этим на дороге образовалась большая пробка.

    Автор: Алексей Громов
    #авария #кутузовский
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