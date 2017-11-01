Бетономешалка перевернулась в тоннеле ТТК в Москве

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Москва, 1 ноября. В Кутузовском тоннеле перевернулась бетономешалка, сообщает пресс-служба дорожного движения российской столицы. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Инцидент произошел в 06.30 по мск. Бетономиксер Scania перевернулся в тоннеле на съезде с Кутузовского проспекта на Ленинский проспект ТТК. Разлива бетона не наблюдается, говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает инженерная техника МЧС, проводятся аварийно-спасательные работы, передает РИАМО.

Съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК полностью закрыт для автомобилистов. В связи с этим на дороге образовалась большая пробка.