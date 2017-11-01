Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети
Происшествия
Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети

    7:54  1 Ноября 2017
    58

    Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети

    Москва, 1 ноября. Полицейский из Подмосковья подозревается в развращении подростка в соцсети.

    Как рассказали в ГУ МВД России по региону, фигурантом дела стал старший лейтенант внутренней службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району.

    По версии следователей, в одной из социальных сетей мужчина познакомился с 14-летним подростком. Он также совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

    Подозреваемый был задержан за  преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

    Его также уволили из органов внутренних дел. Руководители полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

    Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети

     

    Автор: Алия Садыкова
    #подросток #полиция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        187
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        310
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        261
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        3135