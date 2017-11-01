Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети

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Москва, 1 ноября. Полицейский из Подмосковья подозревается в развращении подростка в соцсети.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, фигурантом дела стал старший лейтенант внутренней службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району.

По версии следователей, в одной из социальных сетей мужчина познакомился с 14-летним подростком. Он также совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Подозреваемый был задержан за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Его также уволили из органов внутренних дел. Руководители полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.