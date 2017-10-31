Московских водителей предупредили о гололеде на дорогах

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Москва, 31 октября. Управление ГИБДД по Москве предупредило водителей о возросшей опасности ДТП в связи с гололедом. Госавтоинспецкия просит автовладельцев «переобуть» автомобиль и не выезжать из гаража на летней резине.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Москве будет колебаться от плюса к минусу. Временами возможен снег с дождем и есть вероятность образования льда на некоторых участках дорог. В связи с этим ГИБДД призывает московских водителей соблюдать скоростной режим и сохранять бдительность на дорогах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».