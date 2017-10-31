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Общество
Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве
Общество
Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве
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    Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве

    18:13  31 Октября 2017
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    Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве

    Москва, 31 октября. Сотрудница «Роснефти» была обнаружена мертвой возле своего дома в Москве. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев подтвердил факт гибели своей коллеги.

    По его словам, погибшая женщина работала специалистом среднего звена — она возглавляла одно из управлений компании, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве

    «Она никогда не была директором департамента. Она работает в «Роснефти», это серьезный специалист среднего звена. Начальник управления,  если я не ошибаюсь. Но уже точно не директор и не зам директор департамента», — подчеркнул Леонтьев.

    Как сообщает «Свободная пресса», погибшую звали Оксаной Охапкиной. Согласно предварительным данным, она занималась вопросами логистики. Женщина скончалась до приезда врачей скорой помощи.

    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #роснефть #гибель #леонтьев #сотрудница
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