Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве

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Москва, 31 октября. Сотрудница «Роснефти» была обнаружена мертвой возле своего дома в Москве. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев подтвердил факт гибели своей коллеги.

По его словам, погибшая женщина работала специалистом среднего звена — она возглавляла одно из управлений компании, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Она никогда не была директором департамента. Она работает в «Роснефти», это серьезный специалист среднего звена. Начальник управления, если я не ошибаюсь. Но уже точно не директор и не зам директор департамента», — подчеркнул Леонтьев.

Как сообщает «Свободная пресса», погибшую звали Оксаной Охапкиной. Согласно предварительным данным, она занималась вопросами логистики. Женщина скончалась до приезда врачей скорой помощи.