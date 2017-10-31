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Рекордный за 20 лет урожай зерна собрали в Подмосковье
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    Рекордный за 20 лет урожай зерна собрали в Подмосковье

    17:25  31 Октября 2017  /обновлено: 17:26  31 Октября 2017
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    Рекордный за 20 лет урожай зерна собрали в Подмосковье

    Москва, 31 октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о рекордном за последние 20 лет урожае зерновых, который удалось собрать в регионе.

    По его данным, аграриям удалось собрать 417 тыс. тонн зерновых, а урожай картофеля увеличился до 360 тысяч тонн.

    «По количеству собранных овощей открытого грунта Подмосковье вышло на первое место в ЦФО — 490 тысяч тонн», — подчеркнули в пресс-службе правительства Московской области.

    Кроме того, Воробьев заявил, что в Подмосковье успешно выполнил федеральную программу по строительству теплиц. Их площадь в этом году увеличилась на 65%. В связи с этим он поблагодарил  всех, «кто в этом бизнесе задействован, наших инвесторов, аграриев, которые вкладывают деньги, труд, внимание», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «Обращаю внимание тех, кто отвечает за вовлечение земли в оборот – мы должны продолжить эту работу. Сегодня государством предусмотрены различные стимулы. В Московской области земля должна работать»,  — сказал Воробьев.

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #зерно #урожай
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