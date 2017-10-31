«Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону
Москва, 31 октября. Главный каток России откроется в Москве уже 1 декабря. Об этом во вторник сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката», — отметил он.
Главный каток страны откроется 1 декабря на #ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката #КатокВДНХ pic.twitter.com/67qiB9v6Rp— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 31, 2017
Как передает издание mockva.ru, 1 ноября в городе должны заработать катки с искусственным льдом.
Горожане уже начали активно готовиться к зимнему сезону.
«Спасибо», — поблагодарил Собянина один из комментаторов.
«Хоть каток делают — и то радость. Фестивалей пива нету 10 лет уже. Фестивали варенья и меда уже достали. Каток радует», — ворчит другой.
По данным московской мэрии, всего на территории столицы функционируют более 190 катков с искусственным льдом, а также около 1280 площадок с естественным.
«Хочу на каток. А еще хочу в хоккей на катке», — мечтают пользователи соцсетей.
«Лед будет независимо от погоды?» – поинтересовалась жительница Москвы.