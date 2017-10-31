«Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону

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Москва, 31 октября. Главный каток России откроется в Москве уже 1 декабря. Об этом во вторник сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката», — отметил он.

Главный каток страны откроется 1 декабря на #ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката #КатокВДНХ pic.twitter.com/67qiB9v6Rp — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 31, 2017

Как передает издание mockva.ru, 1 ноября в городе должны заработать катки с искусственным льдом.

Горожане уже начали активно готовиться к зимнему сезону.

«Спасибо», — поблагодарил Собянина один из комментаторов.

«Хоть каток делают — и то радость. Фестивалей пива нету 10 лет уже. Фестивали варенья и меда уже достали. Каток радует», — ворчит другой.

По данным московской мэрии, всего на территории столицы функционируют более 190 катков с искусственным льдом, а также около 1280 площадок с естественным.

«Хочу на каток. А еще хочу в хоккей на катке», — мечтают пользователи соцсетей.