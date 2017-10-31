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Общество
«Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону
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    «Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону

    17:19  31 Октября 2017  /обновлено: 17:21  31 Октября 2017
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    «Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону

    Москва, 31 октября. Главный каток России откроется в Москве уже 1 декабря. Об этом во вторник сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    «Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката», — отметил он.

    Как передает издание mockva.ru, 1 ноября в городе должны заработать катки с искусственным льдом.

    Горожане уже начали активно готовиться к зимнему сезону.

    «Спасибо», — поблагодарил Собянина один из комментаторов.

    «Хоть каток делают — и то радость. Фестивалей пива нету 10 лет уже. Фестивали варенья и меда уже достали. Каток радует», — ворчит другой.

    «Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону

    По данным московской мэрии, всего на территории столицы функционируют более 190 катков с искусственным льдом, а также около 1280 площадок с естественным.

    «Хочу на каток. А еще хочу в хоккей на катке», — мечтают пользователи соцсетей.

    «Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону

    «Лед будет независимо от погоды?» – поинтересовалась жительница Москвы.

    «Каток радует»: москвичи начали подготовку к ледовому сезону

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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