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Общество
Власти Москвы отчитались об увеличении минимальной пенсии
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    Власти Москвы отчитались об увеличении минимальной пенсии

    14:56  31 Октября 2017
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    Власти Москвы отчитались об увеличении минимальной пенсии

    Москва, 31 октября. Размер минимальной пенсии, выплачиваемой в Москве, с 1 января 2018 года вырастет на 3 тысячи рублей и составит 17,5 тысяч рублей. Об этом в рамках заседания президиума мэрии столицы заявил градоначальник Сергей Собянин. 

    Властями Москвы также принято решение об увеличении ряда существующих разовых и ежемесячных выплат. Так размер ежемесячного пособия на ребенка вырастет в 2–2,5 раза и составит 4–6 тысяч рублей, а в малообеспеченных семьях размер выплаты увеличится как минимум троекратно и составит 10–15 тысяч рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

    Кроме того, с 1 января 2018 года вдвое увеличится и достигнет 12 тысяч рублей размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов, а семьям, в которых есть школьники-инвалиды, будут ежегодно выплачивать компенсация в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы.

    Размер единовременной выплаты москвичам, дожившим до 101 года, также решено увеличить — вместо 10 тысяч рублей долгожителям столицы будут платить 15 тысяч.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #пенсии #собянин
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