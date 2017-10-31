Власти Москвы отчитались об увеличении минимальной пенсии

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Москва, 31 октября. Размер минимальной пенсии, выплачиваемой в Москве, с 1 января 2018 года вырастет на 3 тысячи рублей и составит 17,5 тысяч рублей. Об этом в рамках заседания президиума мэрии столицы заявил градоначальник Сергей Собянин.

Властями Москвы также принято решение об увеличении ряда существующих разовых и ежемесячных выплат. Так размер ежемесячного пособия на ребенка вырастет в 2–2,5 раза и составит 4–6 тысяч рублей, а в малообеспеченных семьях размер выплаты увеличится как минимум троекратно и составит 10–15 тысяч рублей, сообщает «Вечерняя Москва».



Кроме того, с 1 января 2018 года вдвое увеличится и достигнет 12 тысяч рублей размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов, а семьям, в которых есть школьники-инвалиды, будут ежегодно выплачивать компенсация в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы.

Размер единовременной выплаты москвичам, дожившим до 101 года, также решено увеличить — вместо 10 тысяч рублей долгожителям столицы будут платить 15 тысяч.