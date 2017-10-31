Абсолютный минимум атмосферного давления зафиксировали в Москве

В Избранное

Москва, 31 октября. Сотрудники московского метеобюро зафиксировали в столице абсолютный минимум атмосферного давления в последний день месяца.

Ожидается, что в среду атмосферное давление в Москве постепенно начнет расти, однако до выходных оно будет оставаться ниже нормы.

Как отмечает «Вечерняя Москва», данная аномалия может негативно сказаться на метеозависимых людях. Ряд москвичей почувствуют головные боли или услышать шум в ушах.

В течение суток в Москве ожидается треть месячной нормы осадков, к вечеру дожди перейдут в снег, сообщили синоптики.

Ранее сообщалось, что давление в российской столице может упасть до 719 мм ртутного столба.