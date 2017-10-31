Сезон катков в парке «Сокольники» откроют 1 ноября

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Москва, 31 октября. Каток и тюбинговая горка начнут работать в тестовом режиме в московском парке «Сокольники», сообщает пресс-служба департамента культуры.

В данный момент парк активно готовится к открытию зимнего сезона, официальное начало сезона пройдет в середине ноября. Как отмечает «Вечерняя Москва», каток «лед» и проект «The Горка» являются наиболее популярными у гостей парка.

Ожидается, что «The Горка» в этом году будет работать в любую погоду, ее не будут демонтировать даже на время летних месяцев.

Кроме того, до 3 ноября каток и вовсе будет абсолютно бесплатным.