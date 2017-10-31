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Украина
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Общество
Сезон катков в парке «Сокольники» откроют 1 ноября
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    Сезон катков в парке «Сокольники» откроют 1 ноября

    11:51  31 Октября 2017
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    Сезон катков в парке «Сокольники» откроют 1 ноября

    Москва, 31 октября. Каток и тюбинговая горка начнут работать в тестовом режиме в московском парке «Сокольники», сообщает пресс-служба департамента культуры.

    В данный момент парк активно готовится к открытию зимнего сезона, официальное начало сезона пройдет в середине ноября. Как отмечает «Вечерняя Москва», каток «лед» и проект «The Горка» являются наиболее популярными у гостей парка.

    Ожидается, что «The Горка» в этом году будет работать в любую погоду, ее не будут демонтировать даже на время летних месяцев.

    Кроме того, до 3 ноября каток и вовсе будет абсолютно бесплатным.

    Автор: Дима Оленин
    #каток #сокольники
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