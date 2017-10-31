Полиция задержала мигранта-угонщика в Подмосковье

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Москва, 31 октября. Сотрудники подмосковной полиции задержали злоумышленника, который угонял в Химках дорогостоящие иномарки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Согласно данным ведомства, задержанный, используя специальные устройства для вскрытия замка, угонял дорогие транспортные средства.

«Установлена причастность правонарушителя к совершению краж двух иномарок. Общая сумма ущерба составила около четырех миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый уроженец Средней Азии.

Стражи порядка обнаружили его в гараже после очередного угона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении него возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.