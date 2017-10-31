Педофил домогался 13-летней девочки у киоска с мороженым в Москве

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Москва, 31 октября. Жительница Москвы заявила, что неизвестный мужчина домогался ее 13-летней дочери у киоска с мороженым. Школьница в силу своего возраста не поняла характер и значение совершаемых в ее сторону действий, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личность педофила. Им оказался ранее не судимый житель Владимирской области 1981 года рождения.

Во время допроса полиции мужчина во всем сознался. В данный момент злоумышленник арестован. Сотрудники полиции также провели осмотр места преступления и опросили очевидцев происшествия.