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Педофил домогался 13-летней девочки у киоска с мороженым в Москве
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    Педофил домогался 13-летней девочки у киоска с мороженым в Москве

    11:20  31 Октября 2017
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    Педофил домогался 13-летней девочки у киоска с мороженым в Москве

    Москва, 31 октября. Жительница Москвы заявила, что неизвестный мужчина домогался ее 13-летней дочери у киоска с мороженым. Школьница в силу своего возраста не поняла характер и значение совершаемых в ее сторону действий, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личность педофила. Им оказался ранее не судимый житель Владимирской области 1981 года рождения.

    Во время допроса полиции мужчина во всем сознался. В данный момент злоумышленник арестован. Сотрудники полиции также провели осмотр места преступления и опросили очевидцев происшествия.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #педофил
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