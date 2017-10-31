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Украина
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Происшествия
Автобус загорелся у станции метро «Выхино» в Москве
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    Автобус загорелся у станции метро «Выхино» в Москве

    11:15  31 Октября 2017
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    Автобус загорелся у станции метро «Выхино» в Москве

    Москва, 31 октября. У станции метро «Выхино» в Москве загорелся автобус, принадлежащий «Мострансавто».

    Причиной инцидента стало возгорание в моторном отсеке транспортного средства, сообщает РИАМО. Как рассказали представители транспортного комплекса столицы, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших в результате происшествия нет. 

    Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре произошел пожар на складе с автозапчастями. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #пожар #москва #автобус #выхино
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