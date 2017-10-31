Автобус загорелся у станции метро «Выхино» в Москве

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Москва, 31 октября. У станции метро «Выхино» в Москве загорелся автобус, принадлежащий «Мострансавто».

Причиной инцидента стало возгорание в моторном отсеке транспортного средства, сообщает РИАМО. Как рассказали представители транспортного комплекса столицы, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших в результате происшествия нет.

Возгорание автобуса подмосковного перевозчика МОСТРАНСАВТО у Выхино было ликвидировано на 4 мин.Пострадавших нет,движение-по расписанию. — Московский транспорт (@DtRoad) October 31, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре произошел пожар на складе с автозапчастями. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.