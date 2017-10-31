«Ласточки» МЦК перевезли 10 миллионов пассажиров в октябре

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Москва, 31 октября. За октябрь поезда Московского центрального кольца перевезли более 10 миллионов пассажиров в Москве, позволив сократить среднее время поездки по столице на 20 минут.

«МЦК обновляет рекорд! В октябре «Ласточки» перевезли 10 миллионов пассажиров», — приводит РИАМО текст сообщения пресс-службы МЦК.

В общей сложности после начала движения поездов в сентябре 2016 года Московским центральным кольцом воспользовались более 115 миллионов пассажиров. В настоящее время МЦК соединяет 14 станций метро и шесть пунктов пересадки на пригородные электропоезда.

Ранее пресс-служба МЦК сообщала, что на кольце был установлен дневной рекорд пассажиропотока: 17 октября поезда кольца перевезли около 426 тысяч пассажиров.