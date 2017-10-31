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«Ласточки» МЦК перевезли 10 миллионов пассажиров в октябре
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    «Ласточки» МЦК перевезли 10 миллионов пассажиров в октябре

    11:09  31 Октября 2017
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    «Ласточки» МЦК перевезли 10 миллионов пассажиров в октябре

    Москва, 31 октября. За октябрь поезда Московского центрального кольца перевезли более 10 миллионов пассажиров в Москве, позволив сократить среднее время поездки по столице на 20 минут.

    «МЦК обновляет рекорд! В октябре «Ласточки» перевезли 10 миллионов пассажиров», — приводит РИАМО текст сообщения пресс-службы МЦК.

    В общей сложности после начала движения поездов в сентябре 2016 года Московским центральным кольцом воспользовались более 115 миллионов пассажиров. В настоящее время МЦК соединяет 14 станций метро и шесть пунктов пересадки на пригородные электропоезда.

    Ранее пресс-служба МЦК сообщала, что на кольце был установлен дневной рекорд пассажиропотока: 17 октября поезда кольца перевезли около 426 тысяч пассажиров.

    «Ласточки» МЦК перевезли 10 миллионов пассажиров в октябре

    Автор: Валентин Меликов
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