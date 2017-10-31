В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

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Москва, 31 октября. Столичные спасатели объявили об ухудшении погоды в Москве, ожидаются сильные осадки, гололедица и сильный ветер до 20 метров в секунду.

Предстоящие сутки в Москв — с 31 октября до ночи 1 ноября в столице и Мособласти ожидаются осадки в виде дождя и снега, что можест спровоцировать появление на дорогах гололедицы. В собщении регионального МЧС говорится, что ветер усилится до 15-20 м/с. Спасатели предпреждают жителей и гостей столицы, что на фоне непогоды могут быть повреждены ЛЭП, сорваны кровли домов. Ведомство рекомендует не находиться рядом со слабо закрепленными крупногабаритными конструкциями.