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Голая женщина попыталась на публике раздеть дочь в московском ТЦ
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    Голая женщина попыталась на публике раздеть дочь в московском ТЦ

    19:59  30 Октября 2017
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    Голая женщина попыталась на публике раздеть дочь в московском ТЦ

    Москва, 30 октября. Голая женщина попыталась прилюдно раздеть свою дочь в одном из торговых центров в российской столице. Об этом сообщили очевидцы событий.

    Инцидент произошел 24 октября в районе улицы Маршала Катукова. Согласно предварительным данным, у входа в супермаркет «Азбука вкуса» находившаяся под воздействием наркотических веществ москвичка забрала девочку у спутника и пыталась снять с последней куртку и шапку.

    «Я ее растила. Надо будет, я кину все, я сниму все. Я просто хочу, чтобы она знала, что я ее не отдам», — приводит слова женщины издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    Она также несколько раз ударила дочь. В результате в ТЦ вызвали сотрудников полиции.

    Напомним, в начале октября голый мужчина напал на сотрудников супермаркета в Хабаровском крае.

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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