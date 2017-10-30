Голая женщина попыталась на публике раздеть дочь в московском ТЦ

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Москва, 30 октября. Голая женщина попыталась прилюдно раздеть свою дочь в одном из торговых центров в российской столице. Об этом сообщили очевидцы событий.

Инцидент произошел 24 октября в районе улицы Маршала Катукова. Согласно предварительным данным, у входа в супермаркет «Азбука вкуса» находившаяся под воздействием наркотических веществ москвичка забрала девочку у спутника и пыталась снять с последней куртку и шапку.

«Я ее растила. Надо будет, я кину все, я сниму все. Я просто хочу, чтобы она знала, что я ее не отдам», — приводит слова женщины издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Она также несколько раз ударила дочь. В результате в ТЦ вызвали сотрудников полиции.

Напомним, в начале октября голый мужчина напал на сотрудников супермаркета в Хабаровском крае.