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Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Московской области
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    МЧС предупредило об усилении ветра в Московской области

    19:41  30 Октября 2017
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    МЧС предупредило об усилении ветра в Московской области

    Москва, 30 октября. Жителей Московской области во вторник ждет резкое ухудшение погоды. На регион обрушится сильный ветер с дождем и мокрым снегом.

    Порывы северо-западного ветра на территории Подмосковья будут достигать 20 метров в секунду, ожидается в области и мокрый снег, а также гололедица. В связи со сложными метеоусловиями жителей и гостей Московской области просят быть особенно осторожными вблизи деревьев, дорожных знаков и рекламных конструкций.

    Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте и ни в коем случае не выезжать на дорогу на летней резине, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной главк МЧС.   

    Отметим, ранее синоптики предупредили о значительном усилении ветра в Москве. 

    Автор: Федор Веснин
    #подмосковье #осадки #ненастье
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