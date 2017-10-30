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Общество
Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве
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    Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

    19:14  30 Октября 2017
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    Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

    Москва, 30 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» в Москве.

    Как отметил глава государства, политические репрессии стали самой настоящей трагедией для народа и общества.

    «Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более — невозможно ничем оправдать. Никакими высшими благами народа», — подчеркнул российский лидер в своем выступлении.

    Путин также возложил цветы к монументу. На церемонии присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», спикер Государственной думы России Вячеслав Володин считает День памяти жертв политических репрессий одной из самых трудных дат в календаре. Политик надеется на то, что россияне смогут осознать непростое прошлое страны.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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