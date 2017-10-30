Wi-Fi появится во всех классах московских школ до конца 2018 года

В Избранное

Москва, 30 октября. Московские школы в течение двух лет будут полностью оборудованы точками Wi-Fi. При этом роутеры появятся в каждом классе.

Сообщается, что до конца 2017 года точками Wi-Fi в каждом классе обзаведется треть московских школ, а в течение 2018 года — все остальные. В общей сложности реформа коснется 1840 московских образовательных учреждений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров.

Отметим, в настоящее время каждая школа столицы имеет как минимум три роутера

Напомним также, что в столице продолжается реализация проекта «Московская электронная школа». В рамках этой инициативы классы московских школ оборудуют интерактивными панелями, а всем учителям предоставят ноутбук, сообщает «Телеканал 360».