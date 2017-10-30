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Москвичи готовятся к приближающимся заморозкам
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    Москвичи готовятся к приближающимся заморозкам

    18:39  30 Октября 2017
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    Москвичи готовятся к приближающимся заморозкам

    Москва, 30 октября. Москвичи готовятся к заморозкам, которые придут в столицу во второй половине недели. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

    Синоптики предупредили жителей столицы, что уже на этой неделе их ждет значительное снижение температуры. Столбик термометра может резко опуститься уже со вторника, 31 октября.

    Кроме того, москвичам стоит ожидать мокрый снег. Скорость ветра при этом будет достигать 20 метров в секунду.

    «Холодно и снежно», — комментируют погоду горожане.

    Москвичи готовятся к приближающимся заморозкам

    Многие размещают фотографии первого снега в социальных сетях, передает «Москва.ру». Кроме того, жители столицы уже даже начинают медленно готовиться к Новому году.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #погода #москва #снег #морозы
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