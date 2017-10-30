Компания мужчин устроила массовую драку в центре Москвы

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Москва, 30 октября. Компания мужчин устроила массовую драку около ресторана «Есенин» в центре Москвы. В результате инцидента двоим участникам драки понадобилась госпитализация.

Сообщается, что пятеро мужчин начали выяснить отношения на Новой площади в Москве. В результате инцидента двое участников потасовки получили травмы — их забрали машины скорой помощи, еще трое мужчин, участвовавших в массовой драке, были отправлены в отделение полиции. Все они оказались безработными. Участникам конфликта выписаны штрафы в 500 рублей за нарушение общественного порядка, сообщает «Телеканал 360».

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина избила 12-летнего мальчика.