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Компания мужчин устроила массовую драку в центре Москвы
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    Компания мужчин устроила массовую драку в центре Москвы

    18:29  30 Октября 2017
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    Компания мужчин устроила массовую драку в центре Москвы

    Москва, 30 октября. Компания мужчин устроила массовую драку около ресторана «Есенин» в центре Москвы. В результате инцидента двоим участникам драки понадобилась госпитализация.

    Сообщается, что пятеро мужчин начали выяснить отношения на Новой площади в Москве. В результате инцидента двое участников потасовки получили травмы — их забрали машины скорой помощи, еще трое мужчин, участвовавших в массовой драке, были отправлены в отделение полиции. Все они оказались безработными. Участникам конфликта выписаны штрафы в 500 рублей за нарушение общественного порядка, сообщает «Телеканал 360».

    Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина избила 12-летнего мальчика.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #драка #штраф
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