Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег
Общество
Московские власти выставили на торги комплекс зданий в Лефортово
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Московские власти выставили на торги комплекс зданий в Лефортово

    17:31  30 Октября 2017
    42

    Московские власти выставили на торги комплекс зданий в Лефортово

    Москва, 30 октября. Московские власти выставили на аукцион шесть нежилых зданий в районе Лефортово. Постройки находятся по адресу улица Авиамоторная 19А, площадь земельного участка составляет 6,2 тыс. квадратных метров.

    Предполагается, что на этом месте будет располагаться административной объект с парковкой, рассчитанной на 14 автомобилей.

    Московские власти выставили на торги комплекс зданий в Лефортово

    Начальная цена лота составляет 261 млн рублей. Сами торги состоятся 29 ноября, а подать  заявку на участие можно будет до 21 ноября, передает  «Вечерняя Москва».

    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #продажа #здания #комплекс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        2781
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        320
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        1060
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        360