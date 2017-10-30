Московские власти выставили на торги комплекс зданий в Лефортово

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Москва, 30 октября. Московские власти выставили на аукцион шесть нежилых зданий в районе Лефортово. Постройки находятся по адресу улица Авиамоторная 19А, площадь земельного участка составляет 6,2 тыс. квадратных метров.

Предполагается, что на этом месте будет располагаться административной объект с парковкой, рассчитанной на 14 автомобилей.

Начальная цена лота составляет 261 млн рублей. Сами торги состоятся 29 ноября, а подать заявку на участие можно будет до 21 ноября, передает «Вечерняя Москва».