Синоптики предупредили о значительном усилении ветра в Москве

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Москва, 30 октября. В Москве объявлено штормовое предупреждение. По информации столичного Метеобюро, в ближайшее время порывы ветра в Москве могут усилиться до 15 м/с и выше.

«30 октября с 13 часов до 20 часов в Москве в пределах МКАД и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сообщили в Метеобюро.

Отмечается, что водителям не стоит парковаться под деревьями, а пешеходам советуют сторониться парковых зон и плохо закрепленных дорожных знаков, а также рекламных конструкций.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за урагана «Герварт» и связанных с ним наводнений в Европе погибли не менее шести человек. В Польше и Чехии из-за поваленных деревьев погибли по два человека.