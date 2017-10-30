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Синоптики предупредили о значительном усилении ветра в Москве
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    Синоптики предупредили о значительном усилении ветра в Москве

    15:43  30 Октября 2017
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    Синоптики предупредили о значительном усилении ветра в Москве

    Москва, 30 октября. В Москве объявлено штормовое предупреждение. По информации столичного Метеобюро, в ближайшее время порывы ветра в Москве могут усилиться до 15 м/с и выше.

    «30 октября с 13 часов до 20 часов в Москве в пределах МКАД и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сообщили в Метеобюро.

    Отмечается, что водителям не стоит парковаться под деревьями, а пешеходам советуют сторониться парковых зон и плохо закрепленных дорожных знаков, а также рекламных конструкций.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за урагана «Герварт» и связанных с ним наводнений в Европе погибли не менее шести человек. В Польше и Чехии из-за поваленных деревьев погибли по два человека. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #москва #штормовое предупреждение #ветер
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