Жительница Подмосковья избила 12-летнего мальчика
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Москва, 30 октября. Жительница Московской области избила 12-летнего мальчика. Об этом сообщается в группе социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, женщина что-то сказала подростку, а он ей ответил, после чего она кинулась на мальчика с кулаками. Злоумышленница перестала избивать юношу только после того, как прохожие стали на нее кричать, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отметили очевидцы конфликта, женщина сама спровоцировала скандал, оскорбив мать подростка.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на прошлой неделе нетрезвые школьницы зверски избили восьмиклассницу в Московской области.