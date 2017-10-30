Жительница Подмосковья избила 12-летнего мальчика

В Избранное

Москва, 30 октября. Жительница Московской области избила 12-летнего мальчика. Об этом сообщается в группе социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина что-то сказала подростку, а он ей ответил, после чего она кинулась на мальчика с кулаками. Злоумышленница перестала избивать юношу только после того, как прохожие стали на нее кричать, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили очевидцы конфликта, женщина сама спровоцировала скандал, оскорбив мать подростка.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе нетрезвые школьницы зверски избили восьмиклассницу в Московской области.