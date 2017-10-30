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Жительница Подмосковья избила 12-летнего мальчика
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    Жительница Подмосковья избила 12-летнего мальчика

    15:08  30 Октября 2017
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    Жительница Подмосковья избила 12-летнего мальчика

    Москва, 30 октября. Жительница Московской области избила 12-летнего мальчика. Об этом сообщается в группе социальной сети «ВКонтакте». 

    По словам очевидцев, женщина что-то сказала подростку, а он ей ответил, после чего она кинулась на мальчика с кулаками. Злоумышленница перестала избивать юношу только после того, как прохожие стали на нее кричать, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Как отметили очевидцы конфликта, женщина сама спровоцировала скандал, оскорбив мать подростка.

    Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Напомним, на прошлой неделе нетрезвые школьницы зверски избили восьмиклассницу в Московской области.

    Автор: Дана Балан
    #подмосковье #ребенок #избиение
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