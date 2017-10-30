Дублирующие метро маршрутки в Москве на выходных перевезли 125 тысяч пассажиров

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Москва, 30 октября. Маршрутные автобусы, которые дублируют закрытые станции фиолетовой ветки московского метрополитена, за выходные перевезли 125 тыс. пассажиров. Речь идет о маршрутках, которые компенсируют закрытые станции метро «Жулебино», «Котельники», «Лермонтовский проспект».

«Всего курсировали 200 низкопольных автобусов особо большого класса. Интервалы движения составили 40-50 секунд», — сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на «Мосгортранс».

Как отмечает пресс-служба московского метрополитена, закрытие участка фиолетовой ветки привело к увеличение пассажиропотока на станциях «Выхино» и «Кузьминка» на 15%.