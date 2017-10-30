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Украина
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Происшествия
Эксперты назвали поджог причиной пожара на рынке «Синдика»
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    Эксперты назвали поджог причиной пожара на рынке «Синдика»

    13:05  30 Октября 2017
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    Эксперты назвали поджог причиной пожара на рынке «Синдика»

    Москва, 30 октября. В настоящее время полностью завершены все экспертные работы по анализа пожара в подмосковном строительном торговом центре «Синдика», который стал крупнейшим пожаром в московском регионе за последние годы. Эксперты не сомневаются — причиной возгорания в «Синдике» стал умышленный поджог.

    «Все работы по «Синдике» завершили, причина пожара — поджог»,  — сообщили РИА Новости источники в московских экстренных службах.

    Все материалы по масштабному пожару, который охватил более 55 тысяч квадратных метров площади торгового центра, уничтожил более 800 торговых секций вместе с товаром и нанес тяжелейший ущерб зданию торгового центра, переданы в полицию. 

    Напомним, пожар в «Синдике» начался 8 октября. Согласно данным экспертизы, источник пожара находился на полу на одном из складов — при этом электропроводки там не было. Предположительно, было использовано горючее вещество для того, чтобы зажечь полиэтиленовую пленку. Был также замечен неизвестный человек, выбежавший из здания незадолго до возгорания.

    Автор: Валентин Меликов
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