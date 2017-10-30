Русскую актрису из «Полицейской академии» обокрали в Москве

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Москва, 30 октября. Российскую актрису Ольгу Анохину ограбили в Москве. По словам женщины, сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

63-летняя актриса заявила, что преступник угрожал ей, после чего отобрал сумку с документами, ключами, деньгами и мобильным телефоном. В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, передает телеканал РЕН ТВ.

Отметим, что Ольга Анохина знакома российским зрителям по фильмам «Сибирский цирюльник», «Будьте моим мужем», «Инкогнито из Петербурга», «Военно-полевой роман». Она также сыграла в американской комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве».

В данный момент Анохина работает в московском театре Моссовета.