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Украина
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Русскую актрису из «Полицейской академии» обокрали в Москве
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    Русскую актрису из «Полицейской академии» обокрали в Москве

    12:26  30 Октября 2017
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    Русскую актрису из «Полицейской академии» обокрали в Москве

    Москва, 30 октября. Российскую актрису Ольгу Анохину ограбили в Москве. По словам женщины, сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

    63-летняя актриса заявила, что преступник угрожал ей, после чего отобрал сумку с документами, ключами, деньгами и мобильным телефоном. В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, передает телеканал РЕН ТВ.

    Отметим, что Ольга Анохина знакома российским зрителям по фильмам «Сибирский цирюльник», «Будьте моим мужем», «Инкогнито из Петербурга», «Военно-полевой роман». Она также сыграла в американской комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве».

    В данный момент Анохина работает в московском театре Моссовета.

    Автор: Дима Оленин
    #ограбление #анохина
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