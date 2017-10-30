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Украина
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Два человека погибли в лобовом столкновении такси и автобуса в Подмосковье
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    Два человека погибли в лобовом столкновении такси и автобуса в Подмосковье

    12:22  30 Октября 2017
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    Два человека погибли в лобовом столкновении такси и автобуса в Подмосковье

    Москва, 30 октября. В Раменском районе Московской области произошло смертельное ДТП: в результате столкновения такси и автобуса погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, ЧП случилось недалеко от деревни Донино на Егорьевском шоссе.

    Так, автомобиль такси совершил столкновение с рейсовым автобусом на дороге Москва-Касимов. Водитель и пассажир такси погибли на месте, водитель автобуса был госпитализирован с травмами.

    По предварительным данным, водитель такси является виновником ДТП, потому как он выехал на встречную полосу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». 

    Напомним, два автомобиля столкнулись в Севастополе, погибли два человека.

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #подмосковье
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