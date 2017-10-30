Синоптики предсказали аномально низкое атмосферное давление в Москве

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Москва, 30 октября. По прогнозам синоптиков, в понедельник атмосферное давление в Москве должно опуститься до крайне низких показателей. По прогнозу, к вечеру давление может упасть до 719 мм ртутного столба.

«В столице ожидаются обложные дожди и влажный морской воздух с температурным фоном на 3 градуса выше положенной по климату нормы», — сообщил синоптик из прогностического центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Газете «Вечерняя Москва» он рассказал, что атмосферное давление окажется на 25 мм ниже нормы при достаточно теплой для поздней осени погоде и средней силы ветре.

Синоптики предупреждают метеочувствительных жителей столицы, что настолько низкое атмосферное давление может оказать отрицательное влияние на их самочувствие - вплоть до ощущения шума в ушах, головных болей, при общем снижении работоспособности.