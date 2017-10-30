Два мигранта с удавкой напали на таксиста в Подмосковье

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Москва, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье двух уроженцев Средней Азии, которые напали с удавкой на таксиста, украли его деньги и угнали автомобиль. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, злоумышленники ехали в машине и в какой-то момент попросили таксиста остановить автомобиль. Затем мигранты накинули на шею шофера веревку и начали его душить, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«После чего похитили принадлежащий ему автомобиль, денежные средства и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила около 450 тысяч рублей», — добавили в МВД.

Сотрудники полиции смогли задержать двух злоумышленников.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело.