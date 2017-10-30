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Два мигранта с удавкой напали на таксиста в Подмосковье
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    Два мигранта с удавкой напали на таксиста в Подмосковье

    11:02  30 Октября 2017
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    Два мигранта с удавкой напали на таксиста в Подмосковье

    Москва, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье двух уроженцев Средней Азии, которые напали с удавкой на таксиста, украли его деньги и угнали автомобиль. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного главка МВД. 

    По данным ведомства, злоумышленники ехали в машине и в какой-то момент попросили таксиста остановить автомобиль. Затем мигранты накинули на шею шофера веревку и начали его душить, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «После чего похитили принадлежащий ему автомобиль, денежные средства и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила около 450 тысяч рублей», — добавили в МВД.

    Два мигранта с удавкой напали на таксиста в Подмосковье

    Сотрудники полиции смогли задержать двух злоумышленников.

    В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Дана Балан
    #подмосковье #полиция
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