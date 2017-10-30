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Россия
Синоптики пообещали снегопад в Центральном регионе России
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    Синоптики пообещали снегопад в Центральном регионе России

    10:23  30 Октября 2017
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    Синоптики пообещали снегопад в Центральном регионе России

    Москва, 30 октября. Сотрудники центра погоды «Фобос» сообщили, что в середине недели в Центральном регионе России образуется снежный покров.

    Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что уже во вторник вечером в данном регионе, включающем Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области, ожидаются заряды хорошего снега. К среде образуется снежный покров от трех до пяти сантиметров.

    За два дня ожидаются дожди, сильный ветер, атмосферное давление будет пониженным. Заморозки приведут к гололедице, отметил синоптик.

    В Москве в ближайшие дни ветер усилится до 17 метров в секунду, пишет RT. В Санкт-Петербурге в понедельник и вторник ожидаются дождь и мокрый снег, порывистый ветер достигнет 12 метров в секунду.

    Синоптики пообещали снегопад в Центральном регионе России

    Автор: Алексей Громов
    #погода #прогноз #снег #фобос
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