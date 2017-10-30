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Футбольные болельщики забронировали 60% номеров в гостиницах Москвы к ЧМ‑2018
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    Футбольные болельщики забронировали 60% номеров в гостиницах Москвы к ЧМ‑2018

    10:09  30 Октября 2017
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    Футбольные болельщики забронировали 60% номеров в гостиницах Москвы к ЧМ‑2018

    Москва, 30 октября. Более 40 тысяч номеров отелей забронировали в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как говорится на официальном сайте мэра российской столицы, данная цифра составляет примерно 60% от общего номерного фонда гостиниц Москвы, который насчитывает более 67 тысяч номеров.

    Как рассказал руководитель департамента спорта и туризма города Николай Гуляев, чаще всего футбольные болельщики бронируют недорогие отели. По его словам, на время матчей ЧМ-2018 в центре Москвы практически не осталось незарезервированных недорогих мини-отелей и хостелов.

    «Многие такие номера не только забронированы, но и уже оплачены», — сказал он, сообщает интернет-портал «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность субсидирования стадионов, готовящихся принять чемпионат мира по футболу в 2018 году.

    Автор: Тимур Румянцев
    #футбол #москва #чм-2018
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