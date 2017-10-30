Стало известно, какая погода ждет в начале недели жителей Москвы и Подмосковья

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Москва, 30 октября. Дождливая погода при температуре до 6 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве и Московской области.

Как сообщает Росгидромет, жителей российской столицы ждет пасмурная погода с порывистым ветром.

Отмечается, что днем температура в Москве установится в районе 3-5 градусов. Будет облачно, пройдет дождь. В Московской области ожидается тепло от 1 до 6 градусов. Специалисты прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем порывы ветра усилятся и составят 13-18 м/с.

Как добавили метеорологи, во вторник также будет облачно, пройдет дождь и мокрый снег. Ночью и днем в Москве столбики термометров покажут плюс 2–4 градуса, в Подмосковье — от 0 до плюс 5 градусов.