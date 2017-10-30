Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчина ранил трех человек из автомата в Барнауле
Общество
Партия колец со встроенным чипом карты «Тройка» поступила в продажу в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Партия колец со встроенным чипом карты «Тройка» поступила в продажу в Москве

    7:39  30 Октября 2017
    615

    Партия колец со встроенным чипом карты «Тройка» поступила в продажу в Москве

    Москва, 30 октября. Кольца со встроенным чипом карты «Тройка» поступили в продажу в Москве в понедельник. Как рассказали в пресс-службе московского метро, изделия выполнены из керамики в черном цвете. Они представлены в двух размерах.

    Купить кольца можно на стойке «Живое общение» на станции метро «Пушкинская». Также их продают в фирменном магазине на «Маяковской».

    Отмечается, что были созданы кольца тиражом в 500 штук, чтобы оценить спрос на них.

    Как пишет РИА Новости, цена составляет 2,2 тысячи рублей.

    Партия колец со встроенным чипом карты «Тройка» поступила в продажу в Москве

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #метро
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        8534
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        2052
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        3290
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        1844