Партия колец со встроенным чипом карты «Тройка» поступила в продажу в Москве

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Москва, 30 октября. Кольца со встроенным чипом карты «Тройка» поступили в продажу в Москве в понедельник. Как рассказали в пресс-службе московского метро, изделия выполнены из керамики в черном цвете. Они представлены в двух размерах.

Купить кольца можно на стойке «Живое общение» на станции метро «Пушкинская». Также их продают в фирменном магазине на «Маяковской».

Отмечается, что были созданы кольца тиражом в 500 штук, чтобы оценить спрос на них.

Как пишет РИА Новости, цена составляет 2,2 тысячи рублей.