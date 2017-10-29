Собянин: Самый сложный этап программы «Моя улица» завершен

В Избранное

Москва, 29 октября. Мэр Москвы заявил о завершении реконструкции исторического центра города в рамках программы «Моя улица». Его слова цитирует ТАСС.

Собянин отметил, что сложнейший этап реализации программы завершен. Дальнейшие работы будут вестись за пределами исторического центра.

Праздники и фестивали, которые проходят в Москве, активность столичных жителей, полностью окупают наши затраты, добавил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин пообещал существенно повысить зарплату столичных медиков. Об этом сообщала Газета.ru.