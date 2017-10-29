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Общество
Собянин: Самый сложный этап программы «Моя улица» завершен
Общество
Собянин: Самый сложный этап программы «Моя улица» завершен
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    Собянин: Самый сложный этап программы «Моя улица» завершен

    23:34  29 Октября 2017
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    Собянин: Самый сложный этап программы «Моя улица» завершен

    Москва, 29 октября. Мэр Москвы заявил о завершении реконструкции исторического центра города в рамках программы «Моя улица». Его слова цитирует ТАСС.

    Собянин отметил, что сложнейший этап реализации программы завершен. Дальнейшие работы будут вестись за пределами исторического центра.

    Праздники и фестивали, которые проходят в Москве, активность столичных жителей, полностью окупают наши затраты, добавил градоначальник.

    Ранее Сергей Собянин пообещал существенно повысить зарплату столичных медиков. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #собянин #моя улмца #сложный этап
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