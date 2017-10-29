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Ноябрь в Москве начнется с сильной гололедицы и порывистого ветра — Гидрометцентр
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    Ноябрь в Москве начнется с сильной гололедицы и порывистого ветра — Гидрометцентр

    23:14  29 Октября 2017
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    Ноябрь в Москве начнется с сильной гололедицы и порывистого ветра — Гидрометцентр

    Москва, 29 октября. В первые дни ноября Москву ожидают гололедица и порывистый ветер. Об этом сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

    По его словам, 30-го и 31-го октября пройдут дожди и выпадет мокрый снег при температуре выше нуля. Первого ноября ожидаются заморозки, и, как следствие, гололедица, пишет ТАСС.

    Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Резкое изменение климата связано с мощным циклоном с Западной Европы, пояснили в Гидрометцентре.

    Накануне Ростуризм обратился к россиянам в Германии и Чехии с призывом не покидать свои дома.

    Автор: Cергей свазовский
    #москва #гидрометцентр #гололедица #сильный ветер
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